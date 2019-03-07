Trabzon'da Şüpheli Ölüm

Trabzon'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

Trabzon'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'ndeki emlak satış ofisi çalışanları sabah saatlerinde iş yeri sahibi Durali K'yı (32) ofiste hareketsiz yatarken buldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Durali K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Durali K'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla sağlık ekiplerince Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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