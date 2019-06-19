Trabzon'da şüpheli ölüm
1 saat önce
Trabzon'da bir apartmanın 5'inci katından düşen şahıs hayatını kaybetti.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
'da bir apartmanın 5'inci katından düşen şahıs hayatını kaybetti.
Trabzon'un Ortahisar
İlçesi Toklu Mahallesinde bir evin 5'inci katında bulunan balkondan düşen ve isminin Tamer Budak (43) olduğu öğrenilen vatandaş yaşamını yitirdi. Balıkesir
Kadastro Müdürlüğü'nde kadastro teknikeri ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Tamer Budak, Trabzon'da oturduğu evin 5'inci katından düşerek ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Budak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hayatını kaybeden Budak'ın Trabzonspor
'da bir dönem forma giyen Mehmet Yılmaz
'ında eniştesi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis Budak'ın intihar mı ettiğini yoksa düşerek mi hayatını kaybettiği araştırılıyor. - TRABZON
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