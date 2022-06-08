Trabzon'da "Sürdürülebilir Çevre" paneli düzenlendi

Trabzon Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Sürdürülebilir Çevre" paneli ve Sıfır Atık Belge töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde organize edilen panelin moderatörlüğünü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münür Burhan Sadıklar yaptı.

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, "Doğu Karadeniz Kıyılarında İnsan Kaynaklı Değişim ve Deniz Çöpleri" konulu sunumunda, kıyıların oluşum ve değişim süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Anayasada kıyıların, devletin hüküm ve yasası altında olduğunu ifade eden Erüz, dünyadaki nüfusun yarıdan fazlasının ilk 100 kilometre içerisinde bulunan kıyısal bölgelerde yaşadığını dile getirdi.

KTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy da "Doğu Karadeniz Bölgesi Heyelanlarının Çevresel Etkileri" konulu sunumunda, Türkiye'nin bir deprem ülkesi, Karadeniz Bölgesi'nin de heyelan ve taşkın bölgesi olduğuna dikkati çekti.

Bölgede, haziran ve temmuz aylarındaki afetlerde artış olduğuna dikkati çeken Ersoy, ani ve etkili yağışlar sonrasında bölgede heyelan ve taşkınların yaşandığını, bu tür afetlerin önüne geçmek veya çözüm bulmak amacıyla doğrudan Bakanlığa ya da Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak bölgelerde enstitülerin kurulabileceğini kaydetti.

Panelde, KTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Beyazlı "Sürdürülebilirlik, Yaşanılabilirlik ve Kentsel Yaşam Kalitesi", Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Şeyihoğlu da "Sıfır Atık Projesi ile ÜniversiTEMİZ" konulu sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinlik sonunda Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz tarafından üniversitenin bazı meslek yüksekokullarına Sıfır Atık Belgesi takdim edildi.