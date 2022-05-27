Trabzon'da "Sürdürülebilir Doğa Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitimleri" yapılacak

Trabzon'da "Sürdürülebilir Doğa Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitimleri" düzenlenecek.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından doğa dostu madencilik konusundaki farkındalığın çocukluk çağında verilecek eğitimlerle aşılanması amacıyla başlatılan eğitimlerin Trabzon'da da yapılacağı bildirildi.

MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürdürülebilir kalkınmanın gereği olarak madencilik faaliyetlerinin çevre ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesinin şart olduğu belirtildi.

MTA'nın, doğa dostu madencilik konusundaki farkındalığın çocukluk çağında verilecek eğitimlerle aşılanması gerekliliğinin farkında olduğu ve bu kapsamda Türkiye genelinde ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitimler planladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürdürülebilir Doğa Dostu Madencilik Eğitimi, madencilik faaliyetlerinin kamu yararı düşünülerek ulusal kalkınmanın sağlanması, çevreye duyarlı yapılabilmesi, hayatımızda madenlerin yeri ve hayatımızdan madenlerin çıkartılamayacağı gibi ana başlıkları içermektedir. Eğitimlerle birlikte kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren, dünyanın ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden derlenmiş, doğa tarihini anlatan çok sayıda fosil, kayaç, mineral ve maden örnekleri sergilenen, okullar tarafından geziler düzenlenen, yılda ortalama 400 bin ziyaretin gerçekleştiği Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzemizi de kısıtlı imkanlar ve uzaklık nedeniyle ziyaret edemeyen çocuklarımızı koleksiyonumuzdan bazı örneklerle tanıştırmak amacıyla yürütülen Gezici Müze Eğitimleri de devam etmektedir."

Sürdürülebilir Doğa Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitimleri'nin ilk ayağının Balıkesir'de başladığı ve 2 bin öğrenciye uygulamalı eğitimler verildiğini aktarılan açıklamada, program kapsamında 30 Mayıs'ta Trabzon'daki Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim düzenleneceği kaydedildi.