Trabzon'da sürücülerin ışık ihlalleri kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da sürücülerin ışık ihlalleri kameralara yansıdı - Son Dakika

Trabzon'da sürücülerin ışık ihlalleri kameralara yansıdı

6 saat önce

Trabzon'da dikkatsiz sürücülerin ışık ihlali ile beraberinde gelen kazalar kameralara yansıdı.

Trabzon'da sürücülerin ışık ihlalleri kameralara yansıdı, System.String[]

Trabzon'da dikkatsiz sürücülerin ışık ihlali ile beraberinde gelen kazalar kameralara yansıdı.


Trabzon'da şehir polis kameralarına son aylarda yansıyan görüntülere göre kazaların çoğu ışık ihlalleri nedeniyle yaşandı. Trabzon'da sürücülerin dikkatsizliği sonucu en çok kazaların yaşandığı yerlerden biri haline gelen Aydınlıkevler Kavşağı'nda kameralara yansıyan görüntülerde sarı ışığın yanmasına rağmen hızını kesmeyen otomobil, kavşaktan çıkan kamyonete çarptı. Kaçmaya çalışmasına rağmen kamyonete çarpmaktan kurtulamayan otomobil, maddi hasarlı trafik kazası yaşanmasına neden oldu.


Tanjant yolundaki kavşakta meydana gelen bir başka kazada ise yolcu minibüsü, kavşakta başka araçların beklemesine rağmen ışık ihlali yaparak seyir halinde bulunan bir otomobile çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, aynı kavşakta yaşanan başka bir kazada yan yoldan anayola çıkan dikkatsiz sürücü anayoldaki otomobilin çarpmasıyla refüje çarptı. - TRABZON

Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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