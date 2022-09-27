Trabzon 'da, sürücünün el frenini çekmeyi unutması sonucu hareket eden otomobil, bir mağazanın önündeki beyaz eşyalara çarparak durabildi.

Kaynak: AA

Çaykara, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da el freni unutulan otomobil paniğe yol açtı - Son Dakika

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