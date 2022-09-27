Trabzon'da el freni unutulan otomobil paniğe yol açtı - Son Dakika
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Trabzon'da el freni unutulan otomobil paniğe yol açtı

27.09.2022 11:01

Trabzon'da, sürücünün el frenini çekmeyi unutması sonucu hareket eden otomobil, bir mağazanın önündeki beyaz eşyalara çarparak durabildi.

Trabzon'da, sürücünün el frenini çekmeyi unutması sonucu hareket eden otomobil, bir mağazanın önündeki beyaz eşyalara çarparak durabildi.

Çaykara ilçe merkezinde dün öğle saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 61 FE 449 plakalı otomobil, rampada el freni çekilmeden bırakıldı.

Kapıları açık halde rampada bırakılan otomobil, geri kayarak hareket etti.

Hızlanarak önce kaldırıma çarpan otomobil, daha sonra bir mağazanın önündeki beyaz eşyalara çarparak durabildi.

Kaza anında yolda bulunan vatandaşlar ve iş yerinin önünde yatan köpeklerin kaçarak kurtulması, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: AA

Çaykara, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da el freni unutulan otomobil paniğe yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da el freni unutulan otomobil paniğe yol açtı - Son Dakika
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