Trabzon'da taka gibi kütüphane - Son Dakika

Trabzon'da taka gibi kütüphane

08.12.2020 09:28
Trabzon'da taka gibi kütüphane, System.String[]

TRABZON'un Yomra ilçesinde, emekli yazar Bahattin Kabahasanoğlu (61), Karadeniz'e özgü yük ve sınırlı sayıda yolcu taşıma ile balık avlamada da kullanılan takaya benzer kütüphane inşa etti.

TRABZON'un Yomra ilçesinde, emekli yazar Bahattin Kabahasanoğlu (61), Karadeniz'e özgü yük ve sınırlı sayıda yolcu taşıma ile balık avlamada da kullanılan takaya benzer kütüphane inşa etti. Mahallenin çocuklarının kitap okumak ve online derslere katılmak için gittiği 2 katlı kütüphane sıra dışı mimarisiyle ilgi çekiyor.

İlçenin Çınarlı ve Şanlı mahalleleri sınırında yaşayan yazar Bahattin Kabahasanoğlu, bugüne kadar yazdığı ve biriktirdiği kitaplar için kütüphane yapmaya karar verdi. Kabahasanoğlu, Karadeniz'e özgü yük ve sınırlı sayıda yolcu taşıma ile balık avlamada da kullanılan takaya benzer kütüphane inşa etti. Kabasanoğlu, emekli eşi ile birlikte bankadan çektiği kredi ile inşaatın masraflarını karşıladı. 2 katlı kütüphane, sıra dışı mimarisiyle ilgi çekiyor. Mahallenin çocukları da kitap okumak ve online derslere katılmak için kütüphaneye gidiyor.

'KARADENİZ'DE OLUNCA BÖYLE YAPTIM'Hayallerinde olan kütüphaneyi emekli öğretmen eşi ile birlikte bankadan kredi çekerek açtıklarını belirten Bahattin Kabahasanoğlu, "Çocukluğum burada geçti. Kitap okumayı çok seven bir aileyiz. Hep hayalimdi burada kütüphane yapmak. Yıllar sonra burada eşimle birlikte kredi çekerek bir kütüphane yaptık. İstedik ki okuma bilinci herkeste oluşsun. Karadeniz'de olduğumuz için kütüphaneyi gemi görünümünde yaptık. Gemi görünümü olduğu için çocukların çok dikkatini çekti. Çocuklar kitap okumak, online derslere katılmak için buraya gelmeye başladılar. Zamanla ailelerinin de çocuklarına eşlik ettiğini gördük" dedi.Kütüphaneye ders çalışmak ve kitap okumak için gelen ortaokul öğrencisi Yazer Karaduman, "Bu kütüphanenin gemi şeklinde yapılması ayrıcalıklı oldu. Çünkü kendimizi gemi içindeymişiz gibi hissediyoruz. Çok güzel bir duygu. Dışarı baktığımızda deniz manzarası var. Köyde böyle bir kütüphanenin yapılması bizi çok şaşırttı" diye konuştu.'HER AN YOLCULUĞA HAZIR BİR GEMİ'Şanlı Mahallesi'nin muhtarı Atakan Ateşçi de "Burada gemi konseptinde bir kütüphane yapıldı. Sanki dağların arasında karaya oturmuş ve her an yolculuğa hazır bir gemi gibi. İnsanlar burada kitap okuma alışkanlığını edindi. Kadınlarımız, çocuklarımız hep beraber gelip burada kitap okuyor verimli ve kaliteli zaman geçiriyoruz" dedi.'SANKİ GEMİDE YOLCULUK YAPIYORUZ'Daha önce gemiye binmediğini belirten Emine Yılmaz ise "3 çocuğum var. Onlarla beraber buraya gelip kitap okuyoruz. Daha önce hiç gemiye binmemiştim. Burada sanki gemide yolculuk yapıyoruz gibi hissediyorum. Manzarası da çok güzel. Çocuklarımız çoğu zaman uzaktan eğitim derslerini dinlemek için buraya geliyorlar. Biz de onlar dersteyken bahçede kitap okuyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Tuğba Özpınar da "2 çocuğumla beraber kütüphaneye geliyorum. Çocuklarım gemi kütüphanede canlı derslerine katılıyor. Bende kitabımı alıp manzaraya karşı kitap okuyorum. Çocuklarım burayı çok seviyor. Gemide yolculuk eder gibi seyirli çok güzel vakit geçiriyoruz" dedi.


Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Trabzon'da taka gibi kütüphane

Karadeniz, Emekli, Balık, Yomra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da taka gibi kütüphane - Son Dakika


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