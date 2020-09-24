Trabzon'da taksi durağı yenileme çalışmaları - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan taksi duraklarını yeniliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yenileme çalışması tamamlanan Çukurçayır Taksi Durağı şoför esnafına teslim edildi.

Kent estetiğine uygun inşa edilen duraklarla hem görüntü kirliliğinin önlenmesi hem de taksici esnafının vatandaşa daha rahat ortamda hizmet sunması hedefleniyor.

Taksici Osman Kadıoğlu, yeni duraklarından memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni modern taksi durağımıza kavuştuk. Diğer durakların yenileme çalışmaları da tamamlanınca şehrimizde daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Burası bizim ekmek teknemiz. İçerisinde klima, çay ocağı, lavabo ve önünde de oturma alanı var. Bizler ortaya çıkan sonucu çok beğendik. Esnafa ve vatandaşa verdiği değer nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Ayrıca, durağın 20 metrekare alan üzerine konumlandırıldığı ve yapı alanının 12 metrekareden oluştuğu, yapı içerisinde klima, mutfak tezgahı, mutfak dolabı, tuvalet ve 10,6 metrekare büro alanı bulunduğu bildirildi.