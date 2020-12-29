Trabzon'da taksi durakları yenileniyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan taksi duraklarını yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun taksici esnafına verdiği söz doğrultusunda başlatılan taksi duraklarını yenileme çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Karşıyaka, Fatih ve Pelitli mahallelerindeki modern taksi durağı inşaatlarında son aşamaya gelindiği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon'un estetik bir görünüme kavuşması adına her alanda çalışmaya devam etmekteyiz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun taksici esnafına söz verdiği modern taksi durakları da birbiri ardına hayata geçirilmektedir. Çukurçayır Mahallesi taksi durağının bir süre önce şoför esnafına teslim edilmesinin ardından Pelitli, Fatih ve Karşıyaka Mahallesi taksi durakları da kısa süre içerisinde hizmete açılacaktır."

Kent estetiğine uygun inşa edilen duraklarla hem görüntü kirliliğinin önüne geçilmek istendiği hem de taksici esnafının vatandaşa daha rahat bir ortamda hizmet sunmasının hedeflendiği ifade edildi.