Arkadaşını beklemeyen taksiciyi öldürdü - Son Dakika
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Arkadaşını beklemeyen taksiciyi öldürdü

03.07.2023 15:40

Trabzon'da taksici Hüseyin Aslan'ı öldüren şüpheli Mustafa Kol, jandarmaya teslim oldu. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Kol tutuklandı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, Aslan'ın bıçaklanıp tabancayla vurularak öldürüldüğü ve cesedinin dereye atıldığı belirlendi. Şüpheli, taksinin lastiği patlayınca yaya olarak kaçmış, suç aleti silahla jandarmaya teslim olmuştur.

Olay, 30 Haziran'da Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle yolunda camları kırılmış, koltukları kanlı, 61 SY 053 plakalı taksiyi terk edilmiş halde görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, aracın Sürmene 1 Nolu Meydan Taksi Durağı'nda görev yapan Hüseyin Aslan'a (50) ait olduğunu belirlendi. Olay yerinde bir de bıçak görüldü.

CANSIZ BEDENİ DERE KENARINDA BULUNDU

Sürücü Aslan'ın ise 10 kilometre aşağıdaki Kalecik ile Lişit Yayla yolundaki dere kenarında, cansız bedeni bulundu. Vücudunda bıçak izleri ve 3 kurşun girişine rastlanılan Aslan'ın cenazesi, otopsi sonrası ilçede toprağa verildi.

ÖNCE BIÇAKLANDI, SONRA TABANCAYLA VURULDU

Çalışma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameraları ile Hüseyin Aslan'a ait telefon kayıtları incelemeye alındı. İncelemede, Aslan'ın gece saatlerinde kendisini telefonla arayan Mustafa Kol (42) ile buluşup yayla yoluna doğru hareket ettikleri tespit edildi. Aslan'ın, şüpheli tarafından ilçeye 30 kilometre uzaklıkta durdukları yolda taksi içinde bıçaklanıp tabancayla vurularak öldürdüğü, ardından cesedin de dereye atıldığı belirlendi.

"ARKADAŞIMI BEKLEMEYİNCE ÖLDÜRDÜM"

Olay yerinden uzaklaştığı taksinin lastiği patlayınca yaya olarak bölgeden kaçan Mustafa Kol, dün akşam saatlerinde suç aleti silahla İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu. İfadesinde cinayeti itiraf eden Kol, "Bir arkadaşı beklemesini istedim. Beklemeyeceğini söyleyerek para istedi. Bunun üzerine tartışma ve kavga çıktı. Torpidodaki ekmek bıçağı ile saldırdı, sonrasında olay yaşandı" dedi. Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kol, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Arkadaşını beklemeyen taksiciyi öldürdü - Son Dakika


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