Trabzon'da taksiler denetlendi
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Trabzon'da 315 taksi denetlendi.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:10 Kaynak: AA
'da 315 taksi denetlendi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince il genelinde ticari taksi ve taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Denetimler sırasında 315 aracın kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 sürücüye toplam 2 bin 794 lira cezai işlem uygulandığı kaydedildi.
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