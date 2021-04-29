"Tam kapanma" öncesinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Trabzon'da "tam kapanma" tedbirleri öncesi son günde kent dışına çıkmak isteyenler, otogarda yoğunluğa neden oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" dolayısıyla şehir dışına çıkmak isteyenler, Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Trabzon Terminali son zamanlardaki en haraketli günlerinden birini yaşarken, otobüs şoförleri ise vatandaşları zamanında sevdiklerine kavuşturmak için yoğun çaba harcıyor.

Tam kapanmanın son gününde ise şehir merkezinde alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan Moloz mevkiinde de balık avı yasağının ardından tezgahlar havuz balıklarıyla doldu.

Av yasağıyla birlikte avcılığın sadece küçük teknelerle yapıldığı Trabzon'da, tezgahlarda havuz ve kafeslerde üretilen balıklar yer aldı.

Balık satışı yapan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, balık yasaklarının başladığı günden itibaren kafes balıklarının tezgahları süslediğini söyledi.

Örseloğlu, havuz ve kafeslerde yetiştirilen somon, levrek, çipura, mezgit ve alabalık gibi balıkların tezgahlarda bolca yer aldığını belirterek, "Tam kapanmanın son gününde vatandaşlarımız yoğunluk oluşturdu. Kapanma nedeniyle balık alıp, buzlukta saklamak isteyenler oluyor. Yasaklar olsa da balıkçılar olarak satışlarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı balık almak için bekliyoruz." dedi.