Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Tanzim Satış Yeri Hizmete Devam Ediyor

Trabzon'da Tanzim Satış Yeri Hizmete Devam Ediyor

48 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesince sebze ve meyvenin uygun fiyata tüketiciye sunulması için açılan tanzim satış noktası ilgi görüyor.

Trabzon'da Tanzim Satış Yeri Hizmete Devam Ediyor, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesince sebze ve meyvenin uygun fiyata tüketiciye sunulması için açılan tanzim satış noktası ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'nın üst tarafında kurulan tanzim satış mağazasında her gün tonlarca ürünün uygun fiyata satışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, fiyat spekülasyonları ile halkın mağdur edilmesine asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Bu tür spekülasyonlar karşısında halkın mağdur olmaması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyükşehirlerde tanzim satış yerleri kurulduğunu anımsatan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuzda da tanzim satışlara devam ediyoruz. Haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında tanzim satış yerimizde aralıksız olarak satış yapılıyor. 7 ayrı sebze ve meyveyi burada halkımıza uygun fiyata sunuyoruz. Satışlarımız sürekli olarak halkımıza açıktır."

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan tanzim satış noktasında domatesin 3, soğanın 2, elmanın 3, patatesin 2, salatalığın 4, patlıcanın 4,5 ve biberin 6 liradan satışa sunulduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:16 Kaynak: AA

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