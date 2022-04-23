Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı - Son Dakika
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Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı

23.04.2022 23:32
Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara dökülerek büyük coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara dökülerek büyük coşku yaşadı.

Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor puanını 76'ya yükseltti. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan bordo-mavili takım, 35. hafta sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında alacağı puan ya da puanlarla resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Deplasmanda Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetin ardından bordo-mavili taraftarlar sokaklara dökülerek adeta şampiyonluğun provasını yaptı. Ellerine bordo-mavili bayrakları alan taraftarlar, Atatürk Alanında toplanarak galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, 38 yıl sonra gelecek olan şampiyonluk sevincinin coşkusunu yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 olan puan farkını korudu.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı
Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı
Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı
Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı
Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı
Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı
Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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