Trabzon'da tarihi kaleden düşen genç yaralandı - Son Dakika

Sürmene Devlet Hastanesine kaldırılan gencin ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

R.A, yaklaşık 100 metre yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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