Trabzon'da tarihi Ortamahalle teleferikle de gezilecek - Son Dakika

Trabzon'da tarihi Ortamahalle teleferikle de gezilecek

19.01.2021 18:11
Trabzon'da tarihi Ortamahalle teleferikle de gezilecek, System.String[]

Ortamahalle, Osmanlı dönemine ait evler, konaklar, çeşmeler, sokaklar ve mahalle kültürü bir bütün halinde sergilenmesiyle geçmişten bugüne gelebilen nadir yerleşim yerleri arasında yer alıyor.

Ortamahalle, Osmanlı dönemine ait evler, konaklar, çeşmeler, sokaklar ve mahalle kültürü bir bütün halinde sergilenmesiyle geçmişten bugüne gelebilen nadir yerleşim yerleri arasında yer alıyor.

Arnavut kaldırımlı sokakları, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla tarihi görünümünü koruyan mahalle, Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerin de izlerini taşıyor.

Akçaabat Belediyesince hazırlanan teleferik projesiyle 4 bin 613 metre uzunluğunda yapılacak sistemle ilçeye ilginin artırılması hedefleniyor.

Akçaabat Belediyesi tarafından ilçenin sahilinden Ortamahalle sit alanının üst kısmında yapılacak bir istasyona, oradan Akçatepe tesislerinin olduğu bölgeye ulaşmak üzere teleferik sisteminin yapılmasına ait proje çalışması tamamlandı.

Teleferik sistemi yaklaşık 7 milyon dolara mal olacak

Projenin başlangıç istasyonu Cumhuriyet Parkı'nın deniz tarafında, ikinci istasyonu Ortamahalle'nin arka kısmında ve son istasyonu Akçatepe'de olmak üzere toplamda 3 istasyondan oluşacak teleferiğin yaklaşık 7 milyon dolara yapılması hedefleniyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim,  Ortamahalle'nin her zaman yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Ekim, teleferik projesinin Ortamahalle'den geçeceğini belirterek "İlk istasyonu liman bölgesinden geçecek teleferiğin uzunluğu 888 metre, ikinci istasyonu yaklaşık 3 bin metre, üçüncü istasyon ise yaklaşık 725 metre uzunluğunda olacak." dedi.

Proje yap, işlet, devret sistemiyle bölgeye kazandırılacak

Projenin tamamen bittiğini aktaran Ekim, şunları kaydetti: "Bunları sıralarsak biri Ortamahalle, biri de Akçatepe bölgemizde sonuçlanmış olacak. Projemize yatırımcı bekliyoruz. Birkaç iş adamıyla birlikte istişaremiz var. Yap, işlet, devret sistemiyle beraber bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Belki etap etap da yapabiliriz. Önce Ortamahalle'yi, sonra Akçatepe etabı olmak üzere, bir aksilik olmazsa."

Ekim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından özellikle turizm sektörünün etkilendiğini ifade ederek "Turizm belli sıkıntılardan geçiyor. Ancak teleferik projesini hayata geçirerek Akçaabat'a turizm adına güzel bir tesis kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Vatandaşların Akçaabat'ın sahil kesimini ve Ortamahalle'yi havadan da görebileceğini vurgulayan Ekim, "Yukarılara çıkıldıkça seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralara tanıklık edebileceği teleferik, turizmin yanı sıra ulaşım ve şehrin imajı açısından da önemli bir yatırım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'da tarihi Ortamahalle teleferikle de gezilecek

Osmanlı, Arnavut, Turizm, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Trabzon'da tarihi Ortamahalle teleferikle de gezilecek - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Yeni doğan bebek, anne karnında koronavirüse karşı antikor geliştirdi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu
Yunanistan'dan yeni provokasyon: Girit'in doğusunda kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz Yunanistan'dan yeni provokasyon: Girit'in doğusunda kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz         
18:23
HSBC, İngiltere'de 82 şubesini kapatacak HSBC, İngiltere'de 82 şubesini kapatacak         
18:09
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti         
17:27
Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor         
17:03
Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi         
16:28
Hastane kapısından bir an olsun ayrılmadı! Vefalı köpek günlerce tedavi gören sahibini bekledi Hastane kapısından bir an olsun ayrılmadı! Vefalı köpek günlerce tedavi gören sahibini bekledi         
16:16
Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında         
16:13
Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor         
16:03
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor         
15:46
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 18:32:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da tarihi Ortamahalle teleferikle de gezilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei