Tarihi vadilerin arasındaki "Tünel Akvaryum" ziyarete açıldı

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer aldığı yaklaşık 198 metrelik "Tünel Akvaryum" ziyarete açıldı.

Ortahisar Belediyesince su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hayata geçirilen Tünel Akvaryum'un açılışı için tören düzenlendi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, doğası, tarihi ve kültürüyle Trabzon'un artık bir turizm kenti haline geldiğini belirterek, ziyarete açılan akvaryumun da turizme büyük katkı yapacağına inandığını söyledi.

Projede emeği geçenleri tebrik eden Ustaoğlu, "Pandemi sürecinden sonra Trabzon'umuz turizmde tekrar yükselen değer ile buluşuyor. Son dönemde çok güzel ziyaretçi rakamları var. Ülkemizin farklı yerlerinden ve farklı coğrafyalardan, özellikle körfez ülkelerinden her gün uçakların inip kalktığı günleri yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra daha fazlasını da yaşayacağız. Bu proje de turizm destinasyonuna önemli bir katkı yapacaktır." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Tünel Akvaryum'la birlikte Trabzon'un ve Doğu Karadeniz'in turizm destinasyonuna yeni bir rota eklendiğine dikkati çekerek, "Çok özel, Türkiye'de çok az yerde bulunan ve Trabzon'a da çok yakıştığını değerlendirdiğim bir proje. İnşallah her geçen gün turizm şehri yolunda emin adımlarla ilerleyen kentimize çok güzel katkılar yapacak." dedi.

Bordo-mavi balıklar...

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise akvaryumda tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarının yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Diğer akvaryumlarda olmayıp da burada olan istisnai bir tür var. O da bordo-mavi balıklar... Gerçekten bordo-maviler. Birazdan göreceksiniz. Afrika'nın Malawi Gölü'nden getirdik bu balıkları. Şunu da belirteyim; İstanbul, Ankara, Antalya'da da akvaryumlar var. Ankara'nın doğusunda sadece Trabzon'umuzda bu akvaryumu yaptık. Oradaki fiyatlara nazaran çok uygun bir fiyatla açılışını gerçekleştireceğiz ve hemşehrilerimizin, milletimizin hizmetine sunacağız."

Açılış törenine katılan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Böyle eserler kazandırmak çok önemli. Onlara katkı sağlamak zorundayız. Kim ne kazandırıyorsa onlara teşekkür ediyoruz. Bu şehrin büyük bir enerjisi var. Bu yüksek enerjiyi olumlu anlamda kullanalım." ifadelerini kullandı.

Törende TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Avcı ve beraberindekiler, Tünel Akvaryum'un açılış kurdelesini kesti. Konuklar daha sonra Tünel Akvaryum'u gezdi.

Açılış törenine katılan vatandaşlar da Tünel Akvaryum'a yoğun ilgi gösterdi. Akvaryumu gezen vatandaşlar, bol bol fotoğraf ve video çekti.

Köpek balığının yumurtadan çıkışı canlı olarak gösterilebilecek

Tünel Akvaryum'un giriş bölümünde dünya tatlı su bölümü, sürüngen, semender ve kurbağa gibi diğer amfibi canlıların olduğu yer ile kertenkele ve benzeri hayvanların yumurtalarının sergileneceği alan bulunuyor.

Büyük bir timsah ile havuzunun da dikkati çekeceği teraryum kısmının akabinde akvaryumda yarasalar, bataklıkta yaşayan canlılar, sudan karaya geçiş canlıları amfibiler de yer alıyor.

Tek bir odada köpek balığının izlenebileceği akvaryumda, köpek balığının yumurtadan çıkışı da canlı olarak gösterilebilecek.

Akvaryumda, deniz kabuklarının yanı sıra Atlas, Pasifik, Büyük ve Hint okyanusları da dekorlarla betimlenerek içindeki canlılarla meraklılarının beğenisine sunuldu.