Trabzon'da eşini çay bahçesinde öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Trabzon'da, tartıştığı eşini çay bahçesinde tabancayla öldüren Azerbaycan uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 21 Nisan'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bir çay bahçesinde Azerbaycan uyruklu eşi Turana U'yu tabancayla başından vurarak öldüren tutuklu sanık Elvin U, Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Hakkında, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Elvin U, Azerbaycan'da cezaevinde bulunduğu dönemde baldızı ve bacanağının 'çocuklarının Türkiye'de okutulacağı' yönünde kendisini kandırarak eşini ve çocuklarını Türkiye'ye getirdiklerini öne sürdü.

Ülkesinde aftan yararlanarak cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye'ye geldiğinde çocuklarının okula gitmediğini öğrendiğini belirten sanık, "Eşim, kanser olduğunu söyleyerek ayrılmak istedi. Meydanda buluştuk. 'Ben hasta olsam sen beni bırakır mısın?' dedim. Boşanmak istedi." ifadelerini kullandı.

Sanık Elvin U, baldızı ve bacanağının eşini kendisinden boşandırıp başkasıyla evlendirmek istediklerini öne sürdü.

Eşinin çocuklarıyla kendisini görüştürmediğini ileri süren sanık, olay günü çay bahçesinde buluştukları eşinin boşanmak istediğini belirterek, "Boşanmak istiyorsa boşanabileceğini, çocuklarımın bir hafta onda bir hafta bende kalmasını istedim. Hayatında biri olduğunu sorduğumda 'seni ilgilendirmez, beni ilgilendirir' dedi. Bana küfürler etti. Bu sözler sonrası kalkıp ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya müşteki olarak katılan maktulün kardeşi K.B. de çocuklarını okutmak için kardeşini Türkiye'ye çağırdıklarını ancak pandemi sürecinde oturum izni alamadıklarından çocukları okula kayıt yaptıramadıklarını söyledi.

Sanığın, çocuklarının kendisine gösterilmediği yönündeki beyanların gerçeği yansıtmadığını aktaran K.B, sanığın kızının kendisinde kalmasını ancak erkek çocuğun ise annesinde kalmasını istediğini belirtti.

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten K.B, davaya katılma talebinde bulundu.

Tanık olarak dinlenen ve olayın gerçekleştiği çay bahçesinde garson olarak çalışan S.D. de, çay bahçesine önce maktulün geldiğini daha sonra sanığın geldiğini belirterek, 50 dakika civarı oturduklarını söyledi.

Masada sanıkla maktulün tartıştıklarını belirten tanık S.D, "Erkek 'beni bırakamazsın' diyordu. Kadın da 'sen kimsin' diyordu. Bunun dışında küfürleşme duymadım. İşten çıkış saatimdi, hesap alırken erkeğin ayağa kalkarak ateş ettiğini gördüm." beyanında bulundu.

Tanık olarak dinlenen sanığın bacanağı N.B. de olay yerine maktulle birlikte gittiklerini, çay bahçesine bıraktıktan sonra yanlarından ayrıldığını belirtti.

N.B, silah sesleri duymadığını ancak meydanda kalabalığa baktığında vurulan baldızının yerde yattığını gördüğünü aktardı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, davaya katılma talebinde bulunan Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonunun davaya katılma talebinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Ortahisar ilçesinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki çay bahçesinde tartıştığı Azerbaycan uyruklu eşi Turana U'yu (38) tabancayla başına ateş ederek öldüren Elvin U. (34) teslim olmuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.