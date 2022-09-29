Trabzon'da karısını çay bahçesinde öldüren sanığa 24 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da karısını çay bahçesinde öldüren sanığa 24 yıl hapis

29.09.2022 12:00
Trabzon'da karısını çay bahçesinde öldüren sanığa 24 yıl hapis

Trabzon'da, tartıştığı karısını çay bahçesinde tabancayla öldüren Azerbaycan uyruklu sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

Trabzon'da, tartıştığı karısını çay bahçesinde tabancayla öldüren Azerbaycan uyruklu sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, çay bahçesinde Azerbaycan uyruklu eşi Turana Umayev'i (38) tabancayla başından vurarak öldüren tutuklu sanık Elvin Umayev (34), Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Elvin Umayev, savunmasında pişman olduğunu dile getirerek eşinin ailesinden özür diledi.

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık hakkında önce "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi, daha sonra olaydan önce maktulün sanığa yönelik sözleri ve çocuklarıyla kendisini görüştürmediğini yönündeki beyanları dolayısıyla tahrik indiriminden 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayrıca sanığa olayda kullandığı ruhsatsız tabanca bulundurması nedeniyle verilen 2 yıl hapis cezası ise 1200 lira adli para cezasına çevrildi.

Ortahisar ilçesinde 21 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki çay bahçesinde tartıştığı eşi Turana Umayev'i tabancayla başına ateş ederek öldüren Elvin Umayev teslim olmuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Trabzon'da isabella cinsi üzümden yapılan kremler tanıtıldı Trabzon'da isabella cinsi üzümden yapılan kremler tanıtıldı Trabzon'da İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi Trabzon'da İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi
Kaynak: AA

Azerbaycan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da karısını çay bahçesinde öldüren sanığa 24 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 Su arıtma cihazı arızalandı! Firma çalışanı genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladı
15:56 Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak
15:48 Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a olumlu mesaj: İster buraya gelsinler ister biz oraya gidelim, bu sorunları çözelim
15:35 Şarkıcı Hande Yener, İran'da öldürülen Mahsa Amini için sahnede saçlarını kesti!
15:10 Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi
15:09 Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi
15:00 "6'lı masada çatlak ses çıkarmayın" diyen esnafa Akşener'den net yanıt: Bizim o masada yamuğumuz olmaz
14:49 Kanye West'ten şok hamle! Eski eşi Kim Kardashian'ın annesini Instagram'da profil fotoğrafı yaptı
14:48 Victoria's Secret'ın melekleri yıllar sonra bir arada! Süper modeller, verdikleri pozlarla nefes kesti
14:31 İran Milli Takımı, ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini protestolarına destek verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 16:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da karısını çay bahçesinde öldüren sanığa 24 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement