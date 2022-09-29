Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık hakkında önce "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi, daha sonra olaydan önce maktulün sanığa yönelik sözleri ve çocuklarıyla kendisini görüştürmediğini yönündeki beyanları dolayısıyla tahrik indiriminden 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayrıca sanığa olayda kullandığı ruhsatsız tabanca bulundurması nedeniyle verilen 2 yıl hapis cezası ise 1200 lira adli para cezasına çevrildi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da karısını çay bahçesinde öldüren sanığa 24 yıl hapis - Son Dakika

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