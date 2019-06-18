Son Dakika Haberleri: Trabzon'da taşkın: 2 kayıp, 1 yaralı (1)
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Trabzon'da taşkın: 2 kayıp, 1 yaralı (1)

32 dakika önce

TRABZON'un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu taşkın meydana geldi.

Trabzon'da taşkın: 2 kayıp, 1 yaralı (1), System.String[]
TRABZON'un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu taşkın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sulara kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarıldı. Bölgede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. 
Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sulara kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.


- Araklı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:22 Kaynak: DHA
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