Trabzon'da taşkın: 2 kayıp, 1 yaralı (2)
1 saat önce
4 EV YIKILDITrabzon'un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkın, Yeşilyurt Mahallesi'ni su altında bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:53 Kaynak: DHA
4 EV YIKILDI
Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkın, Yeşilyurt Mahallesi'ni su altında bıraktı. Taşkın nedeniyle yolları kapanan mahalleye karadan ulaşılamıyor. Suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Ekipler karadan bölgeye ulaşmak için çalışma yürütüyor. Bu arada Trabzon Valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye takviye AFAD ve diğer kurtarma birlikleri istendi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi
Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı
Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı