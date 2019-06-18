Son Dakika Haberleri: Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 1 yaralı (2)

26 dakika önce

KAYIP DİĞER KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAraklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallesi'nde sele kapılarak kaybolup cenazesi bulunan kişinin ardından, kayıp olarak aranan diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 1 yaralı (2), System.String[]


KAYIP DİĞER KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallesi'nde sele kapılarak kaybolup cenazesi bulunan kişinin ardından, kayıp olarak aranan diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Cenazelerin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılırken, bölgede mahsur kalanlar için de başlatılan kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtildi.
BELEDİYE İŞÇİLERİNİ SEL ALDIĞI İDDİASI
İlçe sakinlerinden Dursun Ali Yakupoğlu, mahallelerinde önceki gün yaşanan sel afeti nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne ait işçilerin iş makineleriyle bölgede çalışma yürüttüğünü, işçilerin sel nedeniyle yıkılan binanın altında bulunan dükkanda mola verdikleri sırada sele kapıldıklarını öne sürdü. Yakupoğlu, "Bir kaç gün önce yine bir sel afeti oldu. Belediye işçileri orada çalışıyordu. Öğle paydosu verip dükkana girmişler. Daha sonra yağmur yağdı, sel geldi, hepsini aldı götürdü. Benim orada 3 katlı evim vardı, komple yıkılmış. 7-8 tane ev yıkılmış. Umarız kötü haber gelmez" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

TRABZON, -

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Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:53 Kaynak: DHA
Araklı, Yeşilyurt Mahallesi, Güncel
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