Son Dakika Haberleri: Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (8)
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (8)

28 saniye önce

BAKAN SOYLU, "SABAH ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEKLER"Araklı ilçesinde yaşanan taşkın felaketi nedeniyle Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu.

Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (8), System.String[]

BAKAN SOYLU, "SABAH ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEKLER"

Araklı ilçesinde yaşanan taşkın felaketi nedeniyle Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada 3 vatandaşın heyelan ve sel nedeniyle hayatını kaybettiğini ve cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Bunların bir tanesi bir yan köyün imam hatibi, birisi Araklı Belediyesi'nde çalışan vatandaşımız, biri de Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan mahallemizin sakini ve 7 vatandaşımızın da arama çalışmaları hala devam ediyor. Burada yine daha önce yağan yağmur ve suların oluşturduğu ve o suların oluşturduğu halin ortadan kaldırılması için çalışma yapılması için orada bulunan 3 Büyükşehir personeli, bir Devlet Su İşleri personeli ve yine Çamlıktepe mahallemizden 3 köylümüz, o mahallenin, o köyün sakinleri, 4 te yaralımız var. Yaralılarımız, burada hastanede. Edindiğimiz, aldığımız bilgilere göre de çok büyük bir ağır yaralı durumları söz konusu değil. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin."
"SABAH ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEKLER"
"Arama kurtarma timlerimiz çalışmalarını gece olması itibarıyla durdurdular ve yarın sabah çalışmalara devam edecekler. Yoğunlaştıkları alanlar var ve yarın sabah o yoğunlaştıkları alanda çalışmalarını gerçekleştirecekler" diyen Soylu, "Sayın Valimizin koordinatörlüğünde ve AFAD, Büyükşehir, DSİ, bütün ilgili kurum ve kuruluşlar burada el birliğiyle, buradaki durumu hem tespit için hem de arama kurtarma çalışmaları için buradan kriz merkezinden yönetimlerini devam ettiriyorlar" dedi.
"HES AŞAĞIDA, OLAY YUKARIDA"
Bir basın mensubunun, "Olay ilk HES faciası olarak kamuoyuna duyuruldu bu bilgi kirliliğinden dolayı mı?" sorusu üzerine Soylu, "Sayın Bakanımız açıklamış zaten bu tip olaylarda çok doğaldır ilk duyulanın kamuoyuna yansıması ama HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan. Arkadaşlarımız yukarda bütün detaylı bilgileri ilettiler ve iki ana aks var. İki ana dereden gelen ve bir yerde yoğunlaşan bir heyelan ve ardından sel ve bu olayın zannediyorum HES onun biraz daha aşağısında" diye konuştu.
"HES BUNUN DOĞUŞ SEBEBİ DEĞİL"
Orman Bakanı Pakdemirli de aynı soruya, "HES bunun doğuş sebebi değil. HES bunun kurbanı olmuş, aşağıda. Yani tamamen doğal bir olay. Yani verilen bilgi kimden alınmışsa tamamen yanlış bir bilgi olmuş" ifadelerini kullandı.
Soylu ve Pakdemirli, açıklamalarının ardından ilçedeki hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziyelerini iletti.
Soylu ve Pakdemirli'nin bugün olay yerine giderek inceleme yapacağı ve hayatını kaybedenlerin cenazelerine katılacakları öğrenildi.
Haber: TRABZON,


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız? Ünlü iş adamı Aydın Doğan'a mahkemeden iyi haber! İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 05:21:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (8)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]