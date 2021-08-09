Trabzon'da taşkın afetinin yaşandığı havzadan geçen derenin yan kolları üzerinde 14 moloz bariyeri yapılıyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, önceki yıllarda taşkın afetinin yaşandığı Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nin de bulunduğu havzadan geçen derenin yan kolları üzerinde 14 moloz bariyeri inşa ediliyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da gerçekleştirdikleri yatırımlarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini vurguladı.

Trabzon'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki taşkın risklerinin azalmasında da önemli rol oynadığının altını çizen Yıldız, " Doğu Karadeniz Bölgesi, en çok yağış alan bölgemiz. Dolayısıyla taşkın risklerinin de en çok olduğu bölge. Bu bölgede yer alan Trabzon'da taşkın risklerini azaltmak için önemli yatırımlar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, moloz bariyeri projesinin ilk kez DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Rize'nin Güneysu ilçesinde uygulandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Moloz bariyeri taşkınlarda başarı ile çalışınca, bunu yaygınlaştırmaya karar verdik. Bu kapsamda, önceki yıllarda taşkın afetine maruz kalan Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'ne 14 adet moloz bariyeri inşa ediliyor. Trabzon Araklı Çamlıktepe Mahallesi Taşkın ve Rüsubat Kontrol Tesisi işi kapsamında inşa edeceğimiz moloz bariyeri ile rüsubi malzemeleri kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bu rüsubi malzemeleri engellediğimizde, mansapta yer alan dere kesitlerinin daralmasını da engellemiş olacağız. Projemizin taşkın risklerini azaltma konusunda faydalı olacağına inanıyorum."