Trabzon'da tatbikat gerçekleştirilecek

Trabzon'da sel ve heyelan olaylarına yönelik tatbikat gerçekleştirilecek.

AFAD Trabzon Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da 18-19 Eylül'de Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon'daki 16 kurumun katılımıyla "TAMP-Trabzon kapsamında Saha Uzantılı Bölgesel Masabaşı Tatbikatı"nın gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, tatbikat senaryosu kapsamında Maçka ilçesi genelinde aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve heyelan olayları sonucu ortaya çıkan olumsuz koşullara müdahalenin tatbik edileceği vurgulanarak, "Tatbikatta ilimiz imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi yanında destek illerden gelecek ekiplerin de imkanları ile intikal etme kabiliyetleri görülecek." ifadesine yer verildi.

Tatbikatın saha kısmına 211 personelin katılacağı aktarılan açıklamada, masa başı kısmına 26 AYDES kullanıcısı ile hizmet gurubu yöneticileri ve destek personeliyle toplam katılımın 270 personel olmasının beklendiği de kaydedildi.