Ayı 'Meteor', hocaya teleskop aldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayı 'Meteor', hocaya teleskop aldırdı

07.09.2022 10:33

TRABZON'da tatilini geçiren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pencerelere tırmanan, evine ve bahçedeki ürünlere zarar veren 'Meteor' adını verdiği bozayı yüzünden teleskop aldı.

TRABZON'da tatilini geçiren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pencerelere tırmanan, evine ve bahçedeki ürünlere zarar veren 'Meteor' adını verdiği bozayı yüzünden teleskop aldı. Güneş enerjisiyle çalışan lambanın ışığıyla evden uzak tutmaya çalıştığı ayıyı teleskopla izleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "Ormanın yukarısına fotokapan kurduk ve görünce korktuk" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yaz tatilini geçirmek için memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine geldi. Prof. Dr. Kadıoğlu, köydeki evinin çevresine ayı dadandığını fark edip, bahçenin çevresine güneş enerjisiyle çalışan elektrikli çit koyup güvenlik önlemi aldı.

'METEOR' ADINI VERDİPencerelere tırmanan, eve ve tarım ürünlerine zarar veren ayıya 'Meteor' adını veren Prof. Dr. Kadıoğlu, evin çevresine yerleştirdiği kamera ve fotokapanla kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan ayıyı görüntüledi. Prof. Dr. Kadıoğlu, bozayının büyüklüğünü fotokapanda gördükten sonra güvenlik tedbirlerini artırdı. Kamera sayısını artırıp ayının dikkatini dağıtmak ve evinden uzak tutmak için de ağaca güneş enerjisiyle çalışan lambalar takan Prof. Dr. Kadıoğlu, teleskop alıp, hayvanın hareketlerini uzaktan takip etmeye başladı.'AYIYI GÖRMEZSEK BÜYÜK AYI TAKIMYILDIZINI GÖRÜRÜZ'Meteor'a karşı güvenlik tedbirlerini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "Ormanın 500 metre yukarısına fotokapan kurup Meteor'u gördük ve korktuk. Meteor çok büyük boz bir ayı. Bu sene yayladaki evleri, ahırları kırdı ama aşağı inmedi. Güneş enerjili elektrik telleri koyduk, köpeğimiz var, kamera sayısını artırdık. Ayrıca yeni teleskop aldım. Meteor da büyük ayı ama Meteor'u görmezsek büyük ayı takımyıldızını görürüz' diye teleskop da kullanıyoruz. Son olarak güneş enerjisiyle çalışan lambalar alıp yukarımızdaki ağaçlara koyduk. Geceleri yanıp sönüyor, disko havası gibi oluyor. Ayı 'Damsız girilmez' kuralını biliyorsa, aşağıya inmeyecektir. Teleskopla bulutsuz, nemsiz gecelerde yıldızları görmeye çalışıyorum. Eğer köpek ormana doğru havlarsa teleskopu da ormana doğru çeviriyorum. Ayıyı ağaçların arasında görmek zor oluyor ama şansımı deniyorum" dedi.'TANIŞMAKTAN VAZGEÇTİK'Bozayının görüntüsünü fotokapanla çektiğini ve büyüklüğünün korkuttuğunu anlatan Prof. Dr. Kadıoğlu, "Gerçekten korkunç bir hayvan. Bu dağlarda böyle büyük, semiz bir yaban hayatını görmek mutluluk verici bir şey ama hayvan karakteri icabı özellikle yaylalarda zarar veriyor. Meteor'la tanışmaktan vazgeçtik. Uzaktan görüşmeyi tercih ediyoruz. Çok büyük bir boz ayıymış, onu gördük. Dağdaki yayla evlerinin kapılarını kepenkleri kırabilmesi için büyük olması gerekiyor. Buraların kralı o, ona bir şey dediğimiz yok ama buralardan uzak dursun. Köpekten dolayı gelmiyor ama o da ev köpeği" diye konuştu.'METEOR'UN KORKUSUNDAN MISIR EKMEDİK'

Ayıların aç kaldığı zaman evlere dadandığını belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, "Meteor'un korkusundan bu sene mısır ekmedik. Fasulyelerimiz var, onlar için özel kamera koyduk, hareket olunca alarm veriyor. Meteor ormanda kalsın, gelip aşağılarda insanlara zarar vermesin. Mısır, fasulye ayının yiyeceği değil. Biz ormana girmiyoruz, o da bizim bahçelerimize girmesin. Yayla evlerinde sebze, meyve herhangi bir şey bırakmamak lazım. Kokusunu alıyor ve her tarafı kırıp kapıdan bacadan girip yemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunlarının hukuk mücadelesinde sona geliniyor: Elimizde padişah fermanları var Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunlarının hukuk mücadelesinde sona geliniyor: Elimizde padişah fermanları var Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: DHA

Mikdat Kadıoğlu, Kadıoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayı 'Meteor', hocaya teleskop aldırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:08:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ayı 'Meteor', hocaya teleskop aldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement