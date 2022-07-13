Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şenel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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