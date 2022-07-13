Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

13.07.2022 19:33
Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da yüksek gerilim hattı tamiri sırasında geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Şenel, toprağa verildi.

Trabzon'da yüksek gerilim hattı tamiri sırasında geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Şenel, toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce yüksek gerilim hattındaki arızayı onarmak için direğe çıkan Ali Şenel, düşerek ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şenel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şenel'in cenazesi Ortahisar ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Şenel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç katıldı.

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Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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