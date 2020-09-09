Trabzon'da tedavi gören lösemi hastası Karslı minik Sidar için yardım kampanyası - Son Dakika

Trabzon'da tedavi gören lösemi hastası 3 yaşındaki Sidar Demirbaş için memleketi Kars'ta yardım kampanyası başlatıldı.

Sosyal medyada yardım kampanyası başlatan Kağızmanspor Kulübü Başkanı Canip Korkmaz, AA muhabirine, kampanyaya verilecek desteğin Sidar ve ailesinin yüzünü güldüreceğini belirterek, "Maddi yardım için sosyal medyada başlattığımız kampanyaya, Kağızman'dan ve bizi duyan tüm vatandaşlardan destek bekliyoruz. İşin maddi boyutunun yanı sıra, Sidar için kan ve trombosit de gerekiyor. Ancak bunu Kağızman'dan temin edemiyoruz. Sidar Trabzon'da tedavi görüyor." diye konuştu.

Korkmaz, minik Sidar için hayırseverlerin yardımını beklediklerini sözlerine ekledi.