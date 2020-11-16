Trabzon'da tedbirlerine uymayan 123 kişiye 227 bin 700 TL para cezası uygulandı - Son Dakika

Trabzon'da tedbirlerine uymayan 123 kişiye 227 bin 700 TL para cezası uygulandı

16.11.2020 20:21
Trabzon'da tedbirlerine uymayan 123 kişiye 227 bin 700 TL para cezası uygulandı, System.String[]

Trabzon'da İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 123 kişiye toplam 227 bin 700 TL para cezası kesildi.

Trabzon'da İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 123 kişiye toplam 227 bin 700 TL para cezası kesildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirleri kapsamında berber, kuaför, ticari taksi, ticari taksi durağı, park piknik alanı ve çay bahçeleri, kahvehane, lokanta, restoran sahil bantları vb. yerler ile 44 unsur 223 personel ile denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 71 kişiye 63 bin 900 TL, izolasyon tedbirine uymayan 9 kişiye 28 bin 350 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 43 kişiye 135 bin 450 olmak üzere 123 kişiye toplam 227 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Denetimler esnasında vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımının önemi hakkında bilgiler verilerek, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla bilinçlendirmeye yönelik uyarılarda bulunuldu. - TRABZON

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Para Cezası, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da tedbirlerine uymayan 123 kişiye 227 bin 700 TL para cezası uygulandı - Son Dakika


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