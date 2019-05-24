Son Dakika Haberleri: Trabzon'da tefecilik operasyonu

Trabzon'da tefecilik operasyonu

8 saat önce

Trabzon'da tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da tefecilik operasyonu, System.String[]
Trabzon'da tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "tefecilik" ve "yağma" yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, şüpheliler S.K, M.K, T.K, K.K, E.B. ve K.A. gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 22 senet, 6 boş senet, çek, bono ve 5 alacak evrakı ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:23 Kaynak: AA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Trabzon, Güncel
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