Trabzon'da tefecilik operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da tefecilik operasyonu - Son Dakika

Trabzon'da tefecilik operasyonu

6 saat önce

Trabzon'da tefecilik, tehdit, yağma ve şantaj suçlarının şüphelileri yapılan operasyonla yakalandı.

Trabzon'da tefecilik operasyonu, System.String[]

Trabzon'da tefecilik, tehdit, yağma ve şantaj suçlarının şüphelileri yapılan operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit, yağma ve şantaj suçlarının şüphelileri M.A.B., M.B. ve N.B. isimli şahısların ikamet ve araçlarında eş zamanlı olarak arama yaptı. Şüpheli M. B. ve M.A.B. isimli şahıslar gözaltına alınırken, N.B.nın ise il dışında olduğundan yakalaması yapılamadı. Aramada 11 adet 41 bin 500 TL tutarlı senet, 1 adet 65 bin euro tutarlı senet, 2 adet 110 bin TL tutarlı çek, 2 adet 158 bin TL tutarlı ödeme dekontu, 2 adet sözleşme evrakı, 247 adet muska kağıdı, 39 sayfa icra vekaletname evrak, 1 adet kurusıkı silah ve 50 adet 7.65 mm çapında MKE yapımı dolu fişek ele geçirildi. - TRABZON

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:28 Kaynak: İHA
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