Trabzon'da "tefecilik" operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da 'tefecilik' operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da "tefecilik" operasyonunda 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Trabzon'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da

Trabzon'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "tefecilik, tehdit ve yağma" suçlarının şüphelisi A.K, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı..

Şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 15 fişek, çeşitli adlarda düzenlenmiş 17 adet toplamda 861 bin lira değerinde senet, 17 boş senet, çek teslim tutanağı, 2 tapu senedi, 2 sözleşme, 2 noter devri sözleşmesi ve 1 oto satış noter sözleşmesi ele geçirildi.

Şahsın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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