Trabzon'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "tefecilik, tehdit ve yağma" suçlarının şüphelisi A.K, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı..

Şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 15 fişek, çeşitli adlarda düzenlenmiş 17 adet toplamda 861 bin lira değerinde senet, 17 boş senet, çek teslim tutanağı, 2 tapu senedi, 2 sözleşme, 2 noter devri sözleşmesi ve 1 oto satış noter sözleşmesi ele geçirildi.

Şahsın, emniyetteki işlemleri sürüyor.