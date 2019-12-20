Trabzon'da Teknoloji Ligi yarışmaları düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da Teknoloji Ligi yarışmaları düzenlenecek - Son Dakika

Trabzon'da Teknoloji Ligi yarışmaları düzenlenecek

7 saat önce

Trabzon'da Teknoloji Ligi kapsamında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ve TÜGVA Trabzon temsilciliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Trabzon'da Teknoloji Ligi yarışmaları düzenlenecek, System.String[]

Trabzon'da Teknoloji Ligi kapsamında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ve TÜGVA Trabzon temsilciliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Robot Ligi, Üreten Yenilikçi Okullar, Siber Güvenlik ve Yapay Zeka" ana kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek.

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve TÜGVA Trabzon Temsilcisi Osman Ergün arasında "Trabzon Teknoloji Ligi" yarışmaları kapsamında protokol imzalandı.

Projeyle "Düşün, Tasarla, Yap, Yarıştır" sloganıyla genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, soru sormaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırma ve araştırmalarını ürüne dönüştürebilmelerine yönlendirmek ve teşvik etmeye çalışılacak.

Bu bağlamda, projelerin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak en önemli husus, projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci ve öğrencilerin eseri olacak.

Öğrencilerle sürdürülebilir bağ kurmak, öğrencilerde sürdürülebilirlik kültürüne dair bir algı oluşturmak, gelecekte daha sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlayabilmek, hayatta karşılaşılan problemlerin sayısını azaltmak, ülkenin ve insanlığın sorunlarına yönelik yenilikçi, girişimci, teknoloji ve üretim odaklı çalışmalar yapmaları için merak oluşturmak ve fırsatlar yaratmaya çalışılacak.

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'daki darp iddiası için soruşturma başlattı
Öğretmenin darp ettiği iddiası velileri ayaklandırdı Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
23:44 Mke ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
23:43 Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları protesto edildi - Son Dakika
23:43 Yeşil kategoride aranan teröristler listesindeki kadın gözaltında - Son Dakika
23:42 YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEKİ KADIN GÖZALTINDA - Son Dakika
23:42 Bakan'dan açıklama - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:49:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da Teknoloji Ligi yarışmaları düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]