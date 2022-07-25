Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi

25.07.2022 14:41
Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi

Trabzon'a çalışmak için gelen Hülya Cin adlı vatandaş, teleferiğin demir aksanının başına isabet etmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Dün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre Hasat için Samsun'dan Hayrat'a gelen Hülya Cin, sarp arazide toplanıp, kabinine yüklenen çayları indirmek için 'varangel' olarak da bilinen ilkel teleferiği beklemeye başladı.

HIZLA GELİP BAŞINA İSABET ETTİ

Gönderilen teleferik, aniden hızlandı, demir aksamı Hülya Cin'e çarptı. Başından yaralanan Hülya Cin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cin'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Samsun'a gönderilecek. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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