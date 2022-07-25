Dün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana gelen olaya göre Hasat için Samsun 'dan Hayrat 'a gelen Hülya Cin, sarp arazide toplanıp, kabinine yüklenen çayları indirmek için 'varangel' olarak da bilinen ilkel teleferiği beklemeye başladı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

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