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Trabzon'da telefon dolandırıcılığı girişimini jandarma ekipleri engelledi - Son Dakika

Trabzon'da telefon dolandırıcılığı girişimini jandarma ekipleri engelledi

09.02.2022 11:53
Trabzon'da telefon dolandırıcılığı girişimini jandarma ekipleri engelledi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kendisini arayan telefon dolandırıcılarına vermek üzere altınlarını bozduran yaşlı kadını, jandarma ekipleri ikna etti.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kendisini arayan telefon dolandırıcılarına vermek üzere altınlarını bozduran yaşlı kadını, jandarma ekipleri ikna etti.

İlçede yaşayan H.Ç'yi (65) arayıp kendisini başkomiser olarak tanıtan kişi, kuyumcu soygunu nedeniyle evde arama yapılacağını belirterek, ziynet eşyalarını bozdurarak verecekleri hesaba yatırması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine evinde bulunan altınları 78 bin 160 lira karşılığında kuyumcuda bozduran kadın, bir bankaya giderek verilen hesaba parayı yatırmak istedi.

Olayın bilgisini alan ve ilçedeki bankalarda yaşlı kadını bekleyen jandarma ekipleru, H.Ç'yi ikna ederek parayı göndermesini engelledi.

Jandarma ekiplerinin tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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Şalpazarı, Jandarma, Kuyumcu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da telefon dolandırıcılığı girişimini jandarma ekipleri engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da telefon dolandırıcılığı girişimini jandarma ekipleri engelledi - Son Dakika
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