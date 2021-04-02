Trabzon'da telefon kablosu çaldıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde telefon kablosu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Türk Telekom Müdürlüğü yetkililerinin ilçede yaklaşık 350 metre uzunluğunda telefon kablosu çalındığı ihbarında bulunması üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucunda zanlıların A.K, T.K. ve C.K. olduğu belirlendi.

Çaldıkları kabloyu bin 980 lira karşılığında hurdacıya sattıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.