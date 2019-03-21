Trabzon'da Telefonla Dolandırıcılık İddiası

Trabzon'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişilerden para toplayanların banka hesabına bloke konuldu.

Trabzon'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişilerden para toplayanların banka hesabına bloke konuldu.



Alınan bilgiye göre, kendini polis olarak tanıtanların hesabına 22 bin lira gönderen bir kişi, durumdan şüphelenerek şikayette bulundu.



Paranın yatırıldığı banka şubesine giden polis ekipleri, söz konusu dolandırıcıların hesabına bloke koydurdu ve paranın çekilmesini engelledi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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