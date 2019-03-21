Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Telefonla Dolandırıcılık İddiası

Trabzon'da Telefonla Dolandırıcılık İddiası

15 dakika önce

Trabzon'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişilerden para toplayanların banka hesabına bloke konuldu.

Trabzon'da Telefonla Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Trabzon'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişilerden para toplayanların banka hesabına bloke konuldu.

Alınan bilgiye göre, kendini polis olarak tanıtanların hesabına 22 bin lira gönderen bir kişi, durumdan şüphelenerek şikayette bulundu.

Paranın yatırıldığı banka şubesine giden polis ekipleri, söz konusu dolandırıcıların hesabına bloke koydurdu ve paranın çekilmesini engelledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:15 Kaynak: AA

Polis, Trabzon, Güncel
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