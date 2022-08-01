Trabzon'da artış gösteren telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunuldu - Son Dakika
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Trabzon'da artış gösteren telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunuldu

01.08.2022 13:27
Trabzon'da artış gösteren telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunuldu

Trabzon'da telefonla dolandırıcılık olaylarında son günlerde artış gözlendiği belirtildi.

Trabzon'da telefonla dolandırıcılık olaylarında son günlerde artış gözlendiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dolandırıcıların hukuk bürosu adı altında insanları arayarak teslim alınmayan kargo ve iade edilen ürün nedeniyle icra takibi yalanını kullandığı ifade edildi.

Dolandırıcıların telefonlarından ulaştıkları kişilere, internetten yaptıkları alışverişler üzerinden 'Borcu zamanında ödemezseniz, icra takibi başlatacağız.' şeklinde görüşme yaptıklarına işaret edilen açıklamada, "Örneğin '50 bin liralık bir alacağımız söz konusudur. Eğer 5 bin lira öderseniz dosyayı kapatırız, aksi takdirde icra takibi başlatacağız.' gibi ifadelerle vatandaşlarımızı dolandırmaktadırlar. Bu tip durumlarda icra takibi başlatılmış olması ihtimali de karşılaşılan yöntemlerdendir. Eğer icra takibi başlatılmış olsa bile hukuksuz bir icra takibi olacağından mutlaka bir avukat ya da hukuk bürosundan hukuki yardım almaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Trabzon'da yaşanan iki farklı olaya da yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Düzköy ilçesinde bir vatandaşımıza, kendilerini avukat S.K. ve E.G. ismiyle tanıtan kişiler, 3 yıl önce iade ettiği ilaçlar yüzünden ilaç şirketinin kendisini icraya verdiğini ve belirli miktarlarda para göndermesi gerektiğini söylemeleri üzerine mağdur vatandaş şahısların verdiği hesaba toplamda 46 bin 440 lira para yatırmış ve bu şekilde dolandırılmıştır. Diğer olayda ise Şalpazarı ilçesinde bir vatandaşımızı arayan erkek sesli şahsın, kendisini Trabzon İcra Dairesinde çalışan memur olarak tanıtarak 'İlaç firmasına veya fabrikasına abonesiniz, bu firma tarafından size kargo gönderilmiş ve kargo ücreti alınamamış, bu sebepten dolayı sizi icraya vermiş hakkınızda icra dosyası bulunmaktadır.' şeklinde beyan ederek 3 bin 200 lira para istemiştir. Vatandaşımız durumdan şüphelenerek hemen durumu ilgili kolluk birimlerine bildirmiş ve dolandırıcılar hedefine ulaşamamıştır."

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Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da artış gösteren telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da artış gösteren telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunuldu - Son Dakika
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