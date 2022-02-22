Trabzon'da telefonla dolandırıcılık polisin çalışmasıyla engellendi - Son Dakika
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Trabzon'da telefonla dolandırıcılık polisin çalışmasıyla engellendi

22.02.2022 22:08
Trabzon'da telefonla dolandırıcılık polisin çalışmasıyla engellendi

Trabzon'da telefonla dolandırılmak istenen kişinin 108 bin 760 lirası, polisin çalışmasıyla kurtarıldı.

Trabzon'da telefonla dolandırılmak istenen kişinin 108 bin 760 lirası, polisin çalışmasıyla kurtarıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan bir kişiyi arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, kimlik bilgilerinin örgüt tarafından kullanıldığını ve verecekleri banka hesabına para yatırması halinde kendisine yardımcı olacaklarını söyledi.

Bunun üzerine verilen hesaba 108 bin 760 lira yatıran kişi, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek, polise başvurdu.

Polisin çalışmasıyla banka hesabına bloke konularak, paranın çekilmesi engellendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyetten yapılan uyarıda, vatandaşların, kendisini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, para isteyenlere itibar etmemeleri hatırlatılarak, "Lütfen birikimlerinizi, çalışmak, üretmek yerine, anlık dalgınlığınızdan yararlanarak almak isteyenlere göndermeyin, bunlara asla inanmayın. Bu tür aramalarda, telefonunuzu derhal kapatın ve en yakın birimimize gelerek ihbar ediniz" ifadelerine yer verildi.

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Trabzon, Banka, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da telefonla dolandırıcılık polisin çalışmasıyla engellendi - Son Dakika


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