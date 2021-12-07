Trabzon'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, telefonla aradığı kişiye kendisini polis-savcı olarak tanıtıp 240 bin lirasını alan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, telefonda kendisini polis-savcı olarak tanıttığı vatandaşa, "FETÖ terör örgütüne operasyon yapıyoruz, adınıza sahte banka hesabı açılmış, vereceğimiz hesaba para yatırın." diyerek 240 bin lira dolandırdığı belirlenen M.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Paranın 160 bin liralık kısmının bloke konularak çekilmesini engelleyen ekipler, İstanbul'da olduğunu belirlenen şüphelinin yakalanması için Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Şüpheli M.Ş, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Vatandaşların, kendisini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp para isteyenlere itibar etmemeleri konusunda uyarıldığı açıklamada, "Lütfen birikimlerinizi, çalışmak, üretmek yerine, anlık dalgınlığınızdan yararlanarak almak isteyenlere göndermeyin, bunlara asla inanmayın. Bu tür aramalarda, telefonunuzu derhal kapatın ve en yakın birimimize gelerek ihbar ediniz." ifadesine yer verildi.