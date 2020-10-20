Trabzon'da su depoları yenileniyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünce, vatandaşlara kaliteli ve daha sağlıklı su temin etmek amacıyla kent genelinde 28 yeni depo yapılacak, 12 depo ise tadilat edilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TİSKİ Genel Müdürlüğünce, il genelinde sağlık açısından kötü durumda olan, fiziki şartları yetersiz ve bakıma muhtaç su depolarının yenilenmesi için kapsamlı çalışma başlatıldı.

Vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı su içmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar başlatan TİSKİ, ilk aşamada durumu acil olan 12 su deposunun izolasyon ve genel bakımını gerçekleştiriyor. Mevcut depoların yetersiz kaldığı 28 mahallede de yeni depolar inşa ediliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Önceliğimiz halkımıza kesintisiz, sağlıklı ve temiz içme suyu temin etmektir. Bu doğrultuda harekete geçerek il genelindeki tüm su depolarının envanterlerini çıkardık. Yapılan çalışmalar neticesinde ilk etapta 12 depomuzu kapsayan depo izolasyon ve genel bakım inşaatı ve 28 mahalleyi kapsayan yeni depo yapım işlerinin ihalelerini yapıp çalışmalara başladık." ifadesini kullandı.

Yıl sonuna kadar toplam 40 deponun yapım ve onarım işlerinin tamamlanacağını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Su depolarına yapılacak polietilen kaplama ile depoların içi temiz tutulacak ve yalıtımı sağlanmış olacak. Depolar içerisinde eskiyen, bozulan ve kullanılamayacak halde olan boru ve vanalar yenileriyle değiştiriliyor. Bunun dışında su depolarının boya, badana ve çevre düzenlemeleri de eksiksiz yapılıyor. TİSKİ olarak vatandaşımıza sağlıklı su içirebilmek için yürüttüğümüz çalışmalar aralıksız devam edecek. Etaplar halinde ihtiyaç olan yerlerdeki depolarda da aynı işlemleri yapacağız."