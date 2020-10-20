Trabzon'da su depoları yenileniyor - Son Dakika

Trabzon'da su depoları yenileniyor

20.10.2020 15:29
Trabzon'da su depoları yenileniyor, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünce, vatandaşlara kaliteli ve daha sağlıklı su temin etmek amacıyla kent genelinde 28 yeni depo yapılacak, 12 depo ise tadilat edilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünce, vatandaşlara kaliteli ve daha sağlıklı su temin etmek amacıyla kent genelinde 28 yeni depo yapılacak, 12 depo ise tadilat edilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TİSKİ Genel Müdürlüğünce, il genelinde sağlık açısından kötü durumda olan, fiziki şartları yetersiz ve bakıma muhtaç su depolarının yenilenmesi için kapsamlı çalışma başlatıldı.

Vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı su içmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar başlatan TİSKİ, ilk aşamada durumu acil olan 12 su deposunun izolasyon ve genel bakımını gerçekleştiriyor. Mevcut depoların yetersiz kaldığı 28 mahallede de yeni depolar inşa ediliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Önceliğimiz halkımıza kesintisiz, sağlıklı ve temiz içme suyu temin etmektir. Bu doğrultuda harekete geçerek il genelindeki tüm su depolarının envanterlerini çıkardık. Yapılan çalışmalar neticesinde ilk etapta 12 depomuzu kapsayan depo izolasyon ve genel bakım inşaatı ve 28 mahalleyi kapsayan yeni depo yapım işlerinin ihalelerini yapıp çalışmalara başladık." ifadesini kullandı.

Yıl sonuna kadar toplam 40 deponun yapım ve onarım işlerinin tamamlanacağını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Su depolarına yapılacak polietilen kaplama ile depoların içi temiz tutulacak ve yalıtımı sağlanmış olacak. Depolar içerisinde eskiyen, bozulan ve kullanılamayacak halde olan boru ve vanalar yenileriyle değiştiriliyor. Bunun dışında su depolarının boya, badana ve çevre düzenlemeleri de eksiksiz yapılıyor. TİSKİ olarak vatandaşımıza sağlıklı su içirebilmek için yürüttüğümüz çalışmalar aralıksız devam edecek. Etaplar halinde ihtiyaç olan yerlerdeki depolarda da aynı işlemleri yapacağız."

Trabzon'da su depoları yenileniyor
Trabzon'da su depoları yenileniyor
Trabzon'da su depoları yenileniyor
Trabzon'da su depoları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, 112 Acil, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da su depoları yenileniyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar
Anadolu Efes-Asvel maçı korona nedeniyle oynanamıyor Anadolu Efes-Asvel maçı korona nedeniyle oynanamıyor         
16:20
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok         
15:27
Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler         
14:48
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş         
14:16
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı         
14:05
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi         
13:28
Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada         
12:49
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:32:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da su depoları yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei