Trabzon'da tereyağı satışı yapan işletmeler denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da tereyağı satışı yapan işletmeler denetlendi - Son Dakika

Trabzon'da tereyağı satışı yapan işletmeler denetlendi

6 saat önce

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce il genelinde başlatılan ürün bazlı çapraz denetim kapsamında, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlileri 3 günde 220 tereyağı satışı yapan işletmeyi denetledi.

Trabzon'da tereyağı satışı yapan işletmeler denetlendi, System.String[]

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce il genelinde başlatılan ürün bazlı çapraz denetim kapsamında, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlileri 3 günde 220 tereyağı satışı yapan işletmeyi denetledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, 2-4 Mart arasında il genelinde, şarküteri, bakkal, market, büfe gibi iş yerlerine yönelik ürün bazlı tereyağı denetimi yaptıklarını belirtti.

Eş zamanlı olarak 3 günde yapılan denetimlere 40 gıda kontrol görevlisinin katıldığını ve 220 işletmenin denetlendiğini aktaran Gülbay, bu denetimlerde özellikle etiketsiz satılanlar olmak üzere 120 tereyağı numunesi alındığını, bitkisel yağ içerip içermedikleri yönünde gerekli analizlerinin yapılması için ilgili laboratuvara gönderildiğini kaydetti.

Gülbay, denetimlerin yıl boyunca artarak devam edeceğini, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletme ve ürünlerle ilgili 5996 sayılı kanun kapsamında yasal işlemler uygulanacağını vurguladı.

Denetimlerde, tereyağı görünümü verilmiş margarinlerin etiketsiz satışa sunulduğunu tespit ettiklerini kaydeden Gülbay, bu konuda tüketicileri uyardı.

Etiketi olmayan margarinlerin, köy tereyağı algısı oluşturularak terayağı gibi satılabildiğini belirten Gülbay, köy tereyağlarının perakende satış noktalarında satışının mümkün olmadığı, yetiştiricilerin az miktarlarda ürettikleri tereyağlarını aracısız olarak tüketicilere ulaştırdıklarına işaret etti.

Gülbay, gıda denetimlerinin amacına ulaşabilmesi için tüketicilerin de bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, satın aldıkları gıdalarla ilgili herhangi bir şikayeti olan tüketicilerin "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak ihbarda bulunabileceğine dikkati çekti.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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