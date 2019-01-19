Trabzon'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Trabzon'da terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Trabzon
'da terör örgütü PKK
adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, terör örgütü PKK adına kırsalda faaliyetlerde yer aldığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan "Agit
" kod adlı Hakan A. yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:54 Kaynak: AA
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