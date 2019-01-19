Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Terör Operasyonu

Trabzon'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Trabzon'da terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

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Trabzon'da terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK adına kırsalda faaliyetlerde yer aldığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan "Agit" kod adlı Hakan A. yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:54 Kaynak: AA

PKK, Trabzon, Güncel
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