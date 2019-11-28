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Trabzon'da terör operasyonu

6 saat önce

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişiyi düzenledikleri operasyonla Trabzon'da yakaladı.

Trabzon'da terör operasyonu, System.String[]

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişiyi düzenledikleri operasyonla Trabzon'da yakaladı.


Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı Patnos ilçesinde, 7-8 Ekim 2014 tarihlerinde kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen eylemlerde, Patnos Belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensubu İ.Ö. isimli şahsı Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar neticesinde Ortahisar ilçesinde bulunduğu ikametine operasyon düzenledi. Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - TRABZON

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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