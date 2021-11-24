Trabzon'da terör örgütü mensubu yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2013 yılında PYD/YPG içerisinde, 2015 yılında ise PKK/KCK terör örgütünün "sözde" Silahlı Kadın Birlikleri içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. 2013 yılında PYD/YPG içerisinde, 2015 yılında ise PKK/KCK terör örgütünün "sözde" Silahlı Kadın Birlikleri içerisinde faaliyet gösterdiği, "sözde" bölük komutanlığı yaptığı tespit edilen J.Y. isimli yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)