Trabzon'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü

Trabzon'da, av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramının 20 liradan 10 liraya gerilemesi, balıkçı ve vatandaşı memun etti.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla birlikte balık avı sürüyor. Sezonun gelmesiyle, balıkçı tezgahları da hamsi ve palamutla dolmaya başladı. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramı 20 liradan 10 liraya geriledi. Fiyatların gerilemesi, vatandaş ve Trabzonlu balıkçıların da yüzünü güldürdü. Balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının gün geçtikçe düşmesiyle birlikte tezgahlarda balıkların artıp, fiyatların da düşeceğini söyledi. Balıkçı tezgahlarını şenlendiren ağırlıkları 200 ile 600 gram arasındaki palamutlar, 10 TL'den başlayıp 30 TL'ye kadar satılıyor.

'TRABZON HAMSİSİ HORON OYNATIR'

Balıkçı Gökmen Aydın, hamsinin bu sezon bol olduğunu söyleyerek, 'Yıllardır bu mesleğin içindeyim. Trabzon hamsisi geldi, vatandaşın yüzü güldü. Ama hamsi ince, biraz daha kalınlaşması lazım. İnce hamsiyi vatandaşlar ayıklayamıyor. Karadeniz hamsisi lezzetli. Havalar soğursa bollaşacak ve rağbet artacak. Hamsi bu sene bol. Trabzon hamsisi daha lezzetlidir. Trabzon hamsisi horon oynatır. Tavaya koyduğun zaman oynar. Marmara hamsisi oynamaz' dedi.

'HAMSİ DAHA BÜYÜK VE KALIN OLACAK'

Hava sıcaklıklarının soğumasıyla hamsinin daha büyük ve iri olarak avlanacağı belirten balıkçı Mehmet Canörseloğlu da, 'Trabzon hamsisi aynı kasatura gibi çevik ve atiktir. Aynı Trabzonspor gibi. Bu zamanlarda vatandaşların hamsiyi bol bol tüketmesini istiyoruz. Hamside bütün vitaminler var. Hem gelişim açısından, hem büyüme açısından yenilecek tek madde şuanda hamsidir. Hamsi sezonunun göbeğindeyiz. İnşallah hamsi daha büyük ve kalın olacak. Havalarda soğuma var. Hava soğuduğunda hava bol bol çıkacak. Daha da iri, vatandaşın özlem duyduğu şekilde olacak. Trabzon hamsisini yiyen dik oynar, çevik, atik oynar diye konuştu.