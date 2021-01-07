Trabzon'da tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü

Trabzon'da hamsi ve diğer balık çeşitlerindeki bolluk satıcıları da vatandaşı da sevindirdi.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran hamsi, sargan, istavrit, mezgit ve barbunyaya talep yoğun.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde kış aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden olan hamsinin kilogramının 10-20 liradan satıldığı balıkçılarda, sargan 25, mezgit 15, barbunya 25, istavrit ise 20 lira.

Balıkçılardan Cem Yazıcı, AA muhabirine, satışlardan memnun olduklarını ve havaların soğumasıyla işlerin daha da yoğunlaşacağını belirterek, "Şükürler olsun satışlardan memnunuz. Şu anda en çok rağbet gören balık türü hamsi. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Mehmet Örsaloğlu da bugün tezgahların bol miktarda balıkla şenlendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Karadeniz Bölgesi'nde çıkan balıklar tezgahlarımızı süslüyor. Avlanma şu anda çok güzel gidiyor. Sanırım hava şartlarında dolayı balıklar bu yıl pek fazla irileşmedi. Satışlarımızda sorun yok, gayet güzel. Pandemi de etkilemedi. Vatandaşlarımız balığını alıyor. En sağlıklı, en iyi besin de balık zaten."

Balıkçılardan alışveriş yapan vatandaşlar da gerek fiyatların gerekse balık çeşidinin bolluğundan memnun olduklarını dile getirdi.