Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Tff Protestosu

Trabzon'da Tff Protestosu

1 saat önce

Trabzon'da 20 Ocak 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor–Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 27 bin Trabzonspor taraftarının elektronik biletlerine ceza verilmesi, bugün düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi.

Trabzon'da Tff Protestosu, System.String[]
Trabzon'da 20 Ocak 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor–Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 27 bin Trabzonspor taraftarının elektronik biletlerine ceza verilmesi, bugün düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi. Uzunsokak caddesinde toplanan taraftarlar Atatürk Alanı'ndan Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon Bölge Müdürlüğü binasına bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Akyüz ile çok sayıda bordo-mavili taraftar katıldı. TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yapan bordo mavili taraftarlar, "Dünyada adil lakabı verilmiş bir padişahın memleketi olan Trabzon'u adaletten mahrum etmeyin. Bir gün bu adalet size de lazım olur. Taraftarsız futbol olmaz. Adalet bekliyoruz" açıklaması yaparak Futbol Federasyonu Yönetimi'ni istifaya davet etti.

Basın açıklamasının ve tezahüratların ardından taraftarlar TFF aleyhinde slogan atarak bina önünden ayrıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kardeşleri Tarafından Evi Yıkılmıştı, Yetkililer Anında Harekete Geçti Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 17:29:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Tff Protestosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]