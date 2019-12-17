Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 24 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 24 yaralı - Son Dakika

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 24 yaralı

6 saat önce

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde yabancı plakalı TIR'ın yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 4'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 24 yaralı, System.String[]
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde yabancı plakalı TIR'ın yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 4'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun istikametine giden Gürcistan plakalı TIR, aynı yöne seyreden sürücüsü öğrenilmeyen 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 23 yolcu ve TIR sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaralılar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı


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Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:28 Kaynak: DHA
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