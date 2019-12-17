Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4) - Son Dakika

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4)

6 saat önce

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİTrabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın, çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan Neslihan Karkaç (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın, çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan Neslihan Karkaç (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüyle, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.Kazada hayatını kaybeden minibüsteki yolculardan Halim Kurt (74) yarın Düzköy ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zehranur Tütüncü'nün (19) de, Akçaabat ilçesinde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
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