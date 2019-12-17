Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4) - Son Dakika

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın, çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan Neslihan Karkaç (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüyle, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.Kazada hayatını kaybeden minibüsteki yolculardan Halim Kurt (74) yarın Düzköy ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zehranur Tütüncü'nün (19) de, Akçaabat ilçesinde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.